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Киев направил Москве ноту протеста из-за "гумконвоя"

Киев направил Москве ноту протеста из-за "гумконвоя"
08:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина направила ноту протеста в РФ из-за очередного "гумконвоя" в ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Об этом сообщает МИД Украины.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый" гуманитарный конвой "для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", заявили в МИД Украины.

По информации МИД, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами, сообщили в украинском дипучреждении.

РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В связи с этим Министерству иностранных дел Российской Федерации было направлено ноту протеста с требованием, в частности, неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, а также направлять их в дальнейшем оформленными в соответствии с законодательства Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

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Россия, МИД, Донбасс, Гумконвой, ОРДЛО.
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