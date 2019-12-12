РФ отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В МЧС России заявили о вторжении на временно оккупированные территории Донбасса очередного так называемого "гуманитарного конвоя".
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, из Донского спасательного центра в Ростовской области отправилась очередная автомобильная колонна с гуманитарной помощью.
"В Донецкую и Луганскую области доставлены медикаменты и детские продуктовые наборы общим весом более 435 тонн", - утверждают в ведомстве.
Колонна пересекла государственную границу Украины через пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
Как сообщалось Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.
Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.
В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".
Напомним, через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину проследовал очередной так называемый "гуманитарный конвой" РФ.