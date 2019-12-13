Попали в санкционный список: кто из нардепов лишился ноябрьских выплат

Новости Украины:В комитете Верховной Рады определились с санкционным списком за ноябрь 2019 года.

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату.

Об этом гласит решение комитета от 12 декабря.

Отмечается, что комитет рассмотрел представленные Аппаратом Верховной Рады сведения по учету рабочего времени народных депутатов за ноябрь.

Согласно ранее принятому Радой закону, выплат лишаются нардепы, которые в течение месяца без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 30 процентах голосования на пленарных заседаниях и не принимавшие непосредственное участие в более чем 50 процентах заседаний комитетов Рады.

В списке "нарушителей" оказался 81 народный депутат из разных фракций и групп. Среди них - одиозные "слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, зампредседателя фракции политической "Батькивщина" Сергей Соболев и пятый президент Украины народный депутат "Евросолидарности" Петр Порошенко.

В октябре парламент принял, а президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или пропускать заседания комитетов.