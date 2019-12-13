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Кучма подытожил результаты "нормандского саммита" с Дикарло

Кучма подытожил результаты "нормандского саммита" с Дикарло
17:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Леонид Кучма и замгенсека ООН Дикарло обсудили безопасность и гуманитарные вопросы возвращения мира в Украину

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма в пятницу в Киеве встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Во время встречи участники разговора сосредоточились прежде всего на безопасности и гуманитарным вопросам возвращения мира в Украину. Обсуждены итоги саммита лидеров стран Нормандской четверки, которая состоялась 9 декабря 2019г в Париже", - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в пятницу.

Представитель Украины в ТКГ подчеркнул, что выполнение именно блока безопасности Минских соглашений должно предшествовать имплементации политических вопросов. Была высказана надежду на скорейшее взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Кучма напомнил о важности выполнения Минских соглашений

"Подробное внимание уделено участию Организации объединенных наций в решении всех проблемных вопросов, которые имеют отношение к урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, речь шла о возможности участия миротворцев ООН, которые могли бы помочь прекратить войну, участие ООН в гуманитарных программах в Украине", - написала пресс-секретарь Кучмы.

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ООН, Леонид Кучма, Розмари ДиКарло..
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