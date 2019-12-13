Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине

Новости Украины:В Еврокомиссии говорят о прогрессе Украины на пути реформ, но при этом отмечают ее слабые стороны.

Прогресс Украины в имплементации реформ, определенных в Соглашении об ассоциации с ЕС безусловно заметен, однако есть еще сферы, которые требуют дальнейшего усовершенствования.

Такое мнение выразили в докладе Еврокомиссии касательно имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Еврокомиссии считают, что Украина уверенно двигается к полному укреплению институтов, чего требуют украинцы. При этом они советуют усилить работу в сфере бизнес- и инвестиционного климата, потому что именно она развита недостаточно.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поражен тем фактом, что правительство Украины продолжает проводить значимые реформы даже под угрозой потери ее независимости и суверенитета.

В конце он заверил, что ЕС и дальше будет полностью поддерживать Украину.