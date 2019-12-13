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Глава МИД Украины уверен в важности изменений Минских соглашений

Глава МИД Украины уверен в важности изменений Минских соглашений
21:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает, убежден Пристайко.

Российская сторона на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей, однако впоследствии Москва осознает их изменения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

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Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

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МИД Украины, Вадим Пристайко, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Нормандский саммит.
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