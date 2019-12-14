США пообещали Украине ввести санкции против Северного потока-2

Новости Украины:Оборонный бюджет США предусматривает введение санкций в отношении газопроводов Северный поток - 2.

США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод Северный поток-2, будут немедленно введены, если строительство не прекратится.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон получил гарантии, что США готовы ввести санкции против Северного потока-2, если строительство не прекратят компании самостоятельно.

«Кулеба получил заверения, что санкции, включенные в закон об оборонном бюджете, будут быстрее принятые в Сенате Конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая укладывает трубу Северного потока-2, самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность», — рассказали в правительстве.