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Зеркаль о "Северном потоке - 2": Тема санкций непопулярна в Германии

Зеркаль о "Северном потоке - 2": Тема санкций непопулярна в Германии
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Тем не менее, в Берлине понимают, что Газпром должен выплатить Нафтогазу $3 миллиарда.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время визита в Берлин на этой неделе провела встречи в МИД Германии, где обсудила комплекс газовых вопросов.

Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

"Энергетику, вопросы газа, вопросы будущего контракта, вопросы имплементации изменений в Европейскую газовую директиву", - перечислила Зеркаль темы, которые стояли на повестке дня.

Зеркаль напомнила, что занималась этими проблемами последние 5 лет в должности заместителя главы внешнеполитического ведомства.

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По словам дипломата, она услышала от немецких коллег понимание того, что решение Стокгольмского арбитража, который обязал Газпром выплатить НАК "Нафтогаз України" почти 3 млрд долларов, должно быть выполнено российской стороной, и не может быть и речи о том, чтобы Украина отказалась от своих претензий.

Также, по словам Зеркаль, о будущем транзите российского газа через территорию Украины и проекте "Северный поток-2" шла речь во время дискуссии на тему: "Верховенство закона на европейском газовом рынке, "Северный поток-2", многомиллиардный спор между Нафтогазом-Газпромом и будущее транзита газа через Украину".

Она признала, что тема санкций "непопулярна в Германии". Но Киев, как подчеркнула Зеркаль, рассчитывает, что ФРГ полностью обеспечит имплементацию всех необходимых условий к газовому законодательству, которые предусмотрят, что европейское законодательство будет распространяться на весь "Северный поток-2", а не только на его часть, которая находится в 12 морских милях немецкой территории, поскольку это фактически сводит к минимуму влияние европейской директивы на проект.

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Остановить же проект на данном этапе можно разве что американскими санкциями, причем если они будут введены еще в этом году, считает Зеркаль.

Как сообщалось ранее, Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода Nord Stream 2 в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже имеющемуся Nord Stream. Предусматривается, что его мощность составит 55 млрд кубометров газа ежегодно.

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Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками проекта являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Президент США Дональд Трамп грозился заблокировать проект санкциями.

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Германия, Нафтогаз, Елена Зеркаль, Северный поток-2.
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