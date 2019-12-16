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Зеленский посетил концерт "Квартала 95": ему спели песню о посадках

Зеленский посетил концерт "Квартала 95": ему спели песню о посадках
11:43 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95".

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства.

Ранее Владимир Зеленский концерты "Квартала 95", который когда-то возглавлял, не посещал.

Пользователи сетей не заметили какой-то оживленности или особых мер безопасности. На входе во Дворец "Украина" были металлоискатели, охрана проверяла сумки, однако это привычные вещи на массовых мероприятиях.

Издание IOD, представитель которого был в зале, написало, что на концерте присутствовали народный депутат и бывший кварталовец Юрий Корявченков ("Юзик"), заместитель председателя Офиса Президента Сергей Шефир, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и прес-секретарь президента Юлия Мендель.

 
 
 
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@kvartal95official

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Именно она выложила в инстаграме видео, на котором кварталовцы поют песню о том, что весна прошла давно, а обещанных "посадок" коррупционеров так и не дождались. Слова песни:

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто —

А че, зимой у вас сажать не принято?".

До избрания президентом Зеленский был художественным руководителем студии Квартал 95.

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Реакция Зеленского на шутливо-саркастическую песню пока не известна.

Интересно, что зашел в зал Владимир Зеленский через сцену. Президент сел в одном из первых рядов зрительских мест и показал, что держит в руках билет. Зал встретил его аплодисментами.

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Квартал-95, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Юлия Мендель.
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