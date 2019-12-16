Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Президент внес в Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию
Как Зеленский предлагает изменить Конституцию
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря

МИД: США согласовали нового посла Украины

МИД: США согласовали нового посла Украины
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН.

Соединенные Штаты Америки дали согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

Об этом заявил в интервью агентству УНИАН министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. - ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца тому назад - это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым есть готовые указы.

Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе

"Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", - пообещал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает открытия железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, МИД, Владимир Ельченко, Вадим Пристайко, Посол Украины в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
04 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
05 Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Названы самые влиятельные страны мира
Названы самые влиятельные страны мира
МИД: США согласовали нового посла Украины
МИД: США согласовали нового посла Украины
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь