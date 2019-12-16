МИД: США согласовали нового посла Украины

Новости Украины:Американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН.

Соединенные Штаты Америки дали согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

Об этом заявил в интервью агентству УНИАН министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы уже получили агреман (предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. - ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца тому назад - это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым есть готовые указы.

"Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", - пообещал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает открытия железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса.