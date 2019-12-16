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"Восточное партнерство": МИД настаивает на принципе "больше за больше"

"Восточное партнерство": МИД настаивает на принципе "больше за больше"
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В МИД хотят выйти на принцип "больше за больше" в рамках сотрудничества в "Восточном партнерстве".

Министерство иностранных дел Украины считает, что предстоящий этап "Восточного партнерства" должен базироваться на принципах дифференциации, поскольку трое из участников Восточного партнерства - Грузия, Молдова и Украина - задекларировали свое желание вступить в Европейский Союз, сообщил заместитель директора департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко.

"Наши министры (главы МИД Украины, Грузии, Молдовы – ред.) пришли к общему выводу, что будущий этап Восточного партнерства на следующие 5-10 лет (не имеет значения) должен базироваться на принципах дифференциации. То есть три страны, которые уже действительно задекларировали свои политические амбиции, должны получить больше возможностей для развития своих интересов с ЕС, чем те страны, которые в данный момент не декларируют такие амбициозные цели", - сказал он на полях пресс-брифинга на тему "Презентация исследования "Продвижение Украины в исполнении 20 достижений Восточного партнерства до 2020 года" в Киеве в понедельник.

По словам Саенко, дифференцирующий подход предусматривает принцип "больше за больше" – то есть страна, которая делает больше шагов ради развития и укрепления собственных способностей, контактов и т.д. должна получать больше помощи, понимания и определенных перспектив.

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"Вторая важная составляющая - это то, что министры совместно определили ключевые секторальные приоритеты, такие как внутренний рынок ЕС, цифровой, энергетический рынок, более активное взаимодействие в сфере юстиции внутренних дел, таможенного сотрудничества, что означает все то, что касается зоны свободной торговли и вопросов, связанных с ней. Это и человеческий потенциал, и потенциал страны, укрепление возможностей для среднего и малого бизнеса. То есть, все, что происходит вокруг – это продвижение страны в направлении сближения с ключевыми политиками и стратегиями ЕС", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас Украина выстраивает взаимоотношения в рамках "Восточного партнерства" на следующие 10 лет так, "чтобы они отвечали нашим амбициям, конечно, с перспективой членства в ЕС".

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Также Саенко сообщил, что определение целей развития Украины в рамках "Восточного партнерства" на следующие 10 лет будет предметом следующего раунда консультаций с ЕС, а в МИД Украины приступят этой работе в режиме внутренних консультаций в начале следующего года.

Как сообщалось, 5 декабря главы МИД Украины, Грузии и Молдовы во время рабочего завтрака с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который проходил на полях Министерского заседания ОБСЕ в Братиславе, выступили за применение в рамках Восточного партнерства принципа дифференциации.

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ЕС, МИД, Восточное Партнерство, Сергей Саенко.
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