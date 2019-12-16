Раде предложили принять законопроект о штрафах кпонпкодавам

Новости Украины:Комитет окончательно поддержал многотысячные штрафы для кнопкодавов.

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал в понедельник принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

"Комитет рекомендовал Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект 2148 о криминализации кнопкодавства. По этому проекту, журналисты смогут сообщать Аппарат ВРУ о зафиксированных ими фактах кнопкодавства", - говорится в сообщении.

Согласно документу, за неперсональное голосование предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.