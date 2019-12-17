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Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория

Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дубинский подал в Раду законопроект о продлении моратория на продажу с/х земли.

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") с коллегами подал в Верховную Раду законопроект о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Об этом написал он на своей странице в Facebook во вторник.

"Я с коллегами подал законопроект о продлении моратория на продажу с/х земли! До проведения референдума! Проголосовать его - снять напряжение с улицы и прекратить ненужное противостояние!" - сказано в сообщении. 

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Как сообщалось, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выказал сомнения по поводу принятия Верховной Радой законопроекта о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения до нового года.

В то же время, по его словам, на этой пленарной неделе Рада начнет рассмотрение правок к документу. По состоянию на начало декабря в законопроект №2178-10 было подано 4,5 тыс. правок.

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Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Дубинский.
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