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Сенатор США призвал Помпео продлить полномочия посла Тейлора в Украине

Сенатор США призвал Помпео продлить полномочия посла Тейлора в Украине
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Билл Тейлор до конца года должен завершить свое пребывание в Киеве во главе американского посольства и вернуться в США.

Сопредседатель Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес во вторник призвал госсекретаря Майкла Помпео не отзывать из Киева Уильяма Тейлора, который выполняет обязанности посла в Украине. Об этом говорится в письме влиятельного законодателя главе Госдепартамента США, обнародованном во вторник.

"Я обеспокоен тем, что ограничения руководства в посольстве из-за отсутствия посла Тейлора будут созданы в момент, когда Украина продолжает противостоять военной агрессии со стороны России и возлагает надежды на Соединенные Штаты в продвижении процесса демократических реформ", - отметил американский сенатор.

Кроме того, он подчеркнул, что отзыв Уильяма Тейлора создаст критический вакуум в то время, когда отношения США и Украины остаются в центре внимания, а президент Трамп так и не назначил президенту Зеленскому встреча в Белом доме.

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"Именно когда наши отношения с Украиной находятся под усиленным наблюдением, я призываю вас немедленно пересмотреть это решение и сохранить (присутствие – ред.) Билла Тейлора в Киеве", - отметил Менендес.

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Украина, Полномочия, Сенатор США, Роберт Менендес, Уильям Тейлор, Майкла Помпео.
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