Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Зеленский предлагает сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца

Зеленский предлагает сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский считает возможным сократить до 10 тыс. га максимальную норму концентрации земли у одного владельца.

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га.

"Давайте до 10 тыс. га рассматривать на комитете (Верховной Рады - ред.), а концентрацию в размере до 50 тыс. га, потом (рассматривали – ред.) до 20 тыс. га уберем (из законопроекта о рынке земли - ред.)", - сказал глава государства во время посещения села Красная Слободка в Киевской области в среду.

- Он также сказал, что работу аграрного комитета Верховной Рады необходимо "разблокировать" и рассмотреть законопроекты в поддержку мелкого фермерства до конца года.

Тернопольский облсовет проведет заседание под стенами Верховной Рады

Как сообщалось, 10 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цред.ры, заложенной в законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Земля, Владимир Зеленский, Мораторий на землю.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь