Гончарук: Путешествие в РФ по загранпаспорту уменьшит время прохождения погранконтроля

Новости Украины:С 1 марта вступает в действие новый порядок пересечения границы с РФ.

С 1 марта 2020 года выезд украинцев в РФ будет совершаться по загранпаспорту.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Фейсбук.

Гончарук уточнил, что такая процедура будет действовать только в отношении граждан Украины, которые выезжают с территории Украины в РФ. В ситуации, когда человек приезжает с России в Украину, сотрудники ГПСУ будут беспрепятственно пропускать граждан по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Также премьер отметил, что это нововведение приведет к приостановке действия положений договоров с Россией, согласованных еще до начала вооруженного конфликта.

По мнению Гончарука это решение позволит сократить время прохождения погранконтроля, ведь проверка данных лица будет проводится с использованием специальных устройств.