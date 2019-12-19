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Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при ООН

Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при ООН
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН).

Соответствующий указ №916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.

При этом другим указом глава государства освободил с этой должности Владимира Ельченко в связи с назначением его на должность посла Украины в США.

Как заместитель министра иностранных дел и председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица занимается вопросом мониторинга ситуации в Крыму международными организациями, в частности ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКО, ООН, Владимир Зеленский, Сергей Кислица, Постпред ООН.
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