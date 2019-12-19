Во время утреннего заседания Рада три раза уходила на перерыв

Новости Украины:В Верховной Раде Украины во время утреннего заседания в третий раз объявлен перерыв.

Заместитель Главы Верховной Рады Елена Кондратюк объявила о том, что перерыв в работе парламента продлится еще полчаса по инициативе фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутатской группы "Доверие".

"Поступило заявление еще от двух фракций: "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Доверие" о продлении перерыва. Он продлится до 11:40" - заявила Кондратюк в четверг с трибуны парламента.

Это уже третий получасовой перерыв, который происходит по инициативе отдельных политических сил. В данный момент главы парламентских фракций и групп находятся в кабинете у председатель Верховной Рады Дмитрия Разумкова для консультаций. Их причина спикером парламента не оглашалась.

Напомним, в Верховной Раде сразу после открытия утреннего заседания был объявлен получасовой перерыв по требованию фракций "Голос" и "Батькивщина". Председатель ВР Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание парламента, после чего почти сразу сообщил, что две фракции просят перерыв на 30 минут. Разумков позвал лидеров фракций на консультации. О причинах перерыва не сообщается. Перед началом заседания парламента ряд членов фракции "Слуга народа" расположились у входа в президиум и вблизи трибуны ВР с тем, чтобы исключить блокирование работы.