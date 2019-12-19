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Кучма прокомментировал срыв переговоров об обмене пленными

Кучма прокомментировал срыв переговоров об обмене пленными
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию.

Переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в комментарии, обнародованных его пресс-секретарем Даркой Олифер в Facebook.

Он отметил, что неизвестно, удастся ли прийти к соглашению, но пообещал, что группа приложит все усилия, чтобы удерживаемые украинцы смогли встретить Новый год дома.

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Кучма также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос освобождения удерживаемых на первое место, "у него колоссальное желание добиться результата".

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

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Донбасс, Пленные, Обмен пленными, Минские переговоры, ОРДЛО, ТКГ.
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