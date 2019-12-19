Скачать
Четверг, 19.12.2019
Очередь на жилье: в Минобоороны придумали, как решить проблему
Очередь на жилье: в Минобоороны придумали, как решить проблему
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера
Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера
Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)
Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)

У Порошенко призывают Зеленского отреагировать на слова Путина о "русских землях"

У Порошенко призывают Зеленского отреагировать на слова Путина о "русских землях"
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:"Евросолидарность" призывает Зеленского дать свою оценку заявлению Путина о "российской территории" Украины.

Партия "Европейская солидарность" возмущена заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли" и требует от президента Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям.

"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина о "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова", - говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг вечером.

В политсиле считают, что поведение президента РФ в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться и "Путину верить нельзя"№.

Путин прокомментировал земельную реформу в Украине

"Европейская солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведения ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Владимир Путин, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Евросолидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
05 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Невероятная палитра красок: вышел новый клип Артема Пивоварова на песню &quot;Дом&quot; (Видео)
Вышел новый клип Артема Пивоварова на песню "Дом" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь