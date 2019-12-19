Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением

Новости Украины:Андрей Загороднюк назвал законы, которые могут помочь дальнейшим реформам ВСУ.

Министерство обороны ожидает принятия Верховной Радой ряда законопроектов, которые будут способствовать реформам в оборонной сфере. Среди них законы об оборонных закупках, о территориальной обороне, о военной полиции и прочее.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Верховная Рада должна принять ряд законов, которые бы максимально способствовали внедрению реформ в ВСУ. Первое - это закон об оборонных закупках, который уже прошел первое чтение. Он будет доработан и принят, мы на это надеемся. Второе - это изменения в закон о национальной безопасности. Это позволит решить стратегические вопросы и вопросы трансформации ВСУ к стандартам НАТО. Мы также ожидаем принятия закона о военной полиции. Это один из стратегических вопросов, поскольку со следующего года мы планируем начать его создание, а без закона это невозможно. Кроме того, закон об особенностях приватизации, поскольку у нас есть много предприятий, которые Минобороны не нужны: строительные комбинаты, магазины. Если они пойдут в общую приватизацию, то и средства направят в общий бюджет, а нам необходимо наполнять специальный бюджет для покупки квартир военным. Также мы ожидаем принятия закона о территориальной обороне, поскольку этот вопрос не совсем урегулирован", - сообщил Загороднюк.

Кроме того, министр отметил, что, кроме законов, предусматривается принятие нескольких правительственных постановлений, однако эта процедура не такая сложная и длительная, как принятие законов.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве министерства с СНБО, Загороднюк заверил, что коммуникация происходит регулярно. "С СНБО сотрудничество постоянное. Я и с секретарем СНБО постоянно общаюсь, и с Михаилом Ковалем (первый заместитель секретаря СНБО - ред.), и с Сергеем Кривоносом (заместитель секретаря СНБО - ред.)", - сказал он.