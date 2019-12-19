Скачать
Четверг, 19.12.2019
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением

Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Загороднюк назвал законы, которые могут помочь дальнейшим реформам ВСУ.

Министерство обороны ожидает принятия Верховной Радой ряда законопроектов, которые будут способствовать реформам в оборонной сфере. Среди них законы об оборонных закупках, о территориальной обороне, о военной полиции и прочее.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Верховная Рада должна принять ряд законов, которые бы максимально способствовали внедрению реформ в ВСУ. Первое - это закон об оборонных закупках, который уже прошел первое чтение. Он будет доработан и принят, мы на это надеемся. Второе - это изменения в закон о национальной безопасности. Это позволит решить стратегические вопросы и вопросы трансформации ВСУ к стандартам НАТО. Мы также ожидаем принятия закона о военной полиции. Это один из стратегических вопросов, поскольку со следующего года мы планируем начать его создание, а без закона это невозможно. Кроме того, закон об особенностях приватизации, поскольку у нас есть много предприятий, которые Минобороны не нужны: строительные комбинаты, магазины. Если они пойдут в общую приватизацию, то и средства направят в общий бюджет, а нам необходимо наполнять специальный бюджет для покупки квартир военным. Также мы ожидаем принятия закона о территориальной обороне, поскольку этот вопрос не совсем урегулирован", - сообщил Загороднюк.

Загороднюк анонсировал трансформацию управления ВСУ

Кроме того, министр отметил, что, кроме законов, предусматривается принятие нескольких правительственных постановлений, однако эта процедура не такая сложная и длительная, как принятие законов.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве министерства с СНБО, Загороднюк заверил, что коммуникация происходит регулярно. "С СНБО сотрудничество постоянное. Я и с секретарем СНБО постоянно общаюсь, и с Михаилом Ковалем (первый заместитель секретаря СНБО - ред.), и с Сергеем Кривоносом (заместитель секретаря СНБО - ред.)", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, ВСУ, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь