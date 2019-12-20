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Кабмин уволил замглавы Минздрава Качурец

Кабмин уволил замглавы Минздрава Качурец
10:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам Качурец, процесс принятия решений в Минздраве "непонятный и непрозрачный".

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины Младену Качурец.

"Уволить Качурец Младену Игоревну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении правительства №1292 от 18 декабря.

Как сообщалось, 17 декабря Качурец подала заявление на увольнение. По ее словам причиной такого решения является "непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений" в министерстве. Качурец также отметила: "С первых дней после моего назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет".

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Кроме того, по словам замминистра, "до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность".

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Минздрав, Кабмин, Младена Качурец, Замглава Минздрава.
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