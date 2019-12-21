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Ермак: РФ вернет $3 млрд долга перед Нафтогазом

Ермак: РФ вернет $3 млрд долга перед Нафтогазом
00:30 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Ермак: Украина получит 3 миллиарда долларов долга от РФ.

Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на помощника Президента Украины Андрея Ермака, который принимал участие в сегодняшних переговорах по транзиту газа в Минске.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража», - цитирует Громадское Ермака.

Отмечается, что помощник Президента добавил: выплата долга Газпрома состоится деньгами. Ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также арестованными активами Газпрома.

Напоминаем, сегодня в Офисе Президента заявили, что представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа по территории Украины.

Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, который состоится в ОП.

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Нафтогаз, Долг, Андрей Ермак.
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