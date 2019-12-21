Разумков: Рада подписала меморандум по законопроекту о рынке земли

Новости Украины:Дмитрий Разумков о введении рынка земли: Подписан меморандум между всеми фракциями и депутатскими группами.

Представители всех фракций и групп в ВР подписать меморандум о совместной работе над подготовкой ко второму чтению проекта закона об изменениях в законодательные акты по обороту земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает корреспондент Укринформа.

"По поводу введения рынка земли - это не может быть быстрым процессом. Есть взаимопонимание между различными политическими силами, которые работают в парламенте. Сегодня подписан меморандум между всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - сказал Разумков.

Напоминаем, 20 декабря Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, которые поступили во время подготовки ко второму чтению законопроекта № 2178-10. Спикер отметил, что эта позиция согласована всеми фракциями и группами.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Рассмотрение во втором чтении было запланировано на 17-20 декабря.

Проект закона предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли. Согласно документу, приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины, а также иностранные граждане и лица без гражданства - в случае приобретения в порядке наследования и с обязательством продать участок в течение года.

В Верховной Раде зарегистрировано более 4,6 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта.

Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.