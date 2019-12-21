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Ельченко: В ООН действует сеть агентов ФСБ России

Ельченко: В ООН действует сеть агентов ФСБ России
08:57 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Ельченко рассказал об "агентурной сети, созданной в рамках ООН".

Половина россиян, работающие в ООН – скрытые или открытые агенты ФСБ России, считает бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

Как пояснил он в интервью Укринформу, "российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ". "Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - добавил Ельченко.

По словам посла, из 200-300 россиян, которые работают в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций.

Время от времени, по словам Ельченко "мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают".

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Россия имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности, отметил он. "Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится", - добавил Ельченко.

Что касается 20-23 стран, "которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций", то большинство из них "на 100 процентов зависят от нее", пояснил он. "Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать". К числу таких стран, по словам Ельченко, принадлежат Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан - в Африке. Мьянма, Камбоджа — в Азии.

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Россия, ООН, РФ, Владимир Ельченко, ФСБ РФ.
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