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В Еврокомиссии дали оценку протоколу Украины, РФ и ЕК по транзиту газа

В Еврокомиссии дали оценку протоколу Украины, РФ и ЕК по транзиту газа
09:47 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Марош Шефчович приветствовал огромные усилия Украины и России, чтобы прийти к общей позиции.

Подписанный РФ, Украиной и Еврокомиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию - сбалансированный документ, который полезен всем сторонам, считает вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Сегодня каждый - победитель. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - говорится в заявлении Шефчовича, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, помимо Шефчовича протокол подписали глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Вице-президент подчеркнул, что безопасность поставок в европейские домохозяйства была его приоритетом номер один. "Мы посылаем мощный сигнал как потребителям, так и промышленности, четко демонстрируя, что ЕС гарантирует теплые дома, стабильные рынки и конкурентоспособные цены", – отметил он.

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Шефчович приветствовал огромные усилия двух сторон, Украины и России, чтобы прийти к общей позиции, в частности министров Оржеля и Новака, а также высоко оценил поддержку канцлера Ангелы Меркель и министра энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями", – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны.

"Одновременно Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка", – добавил Шефчович.

Как сообщалось, детали достигнутых договоренностей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко планируют рассказать в Офисе президента в Киеве в полдень 21 декабря.

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Еврокомиссия, Россия, РФ, Марош Шефчович.
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