Правительство предлагает усилить ответственность за псевдоминирование

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который ужесточает ответственность за ложное сообщение о минировании.

Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины. Изменения касаются усиления ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании. Об этом сообщает сайт Верховной Рады на котором опубликован законопроект.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство предлагает ужесточить наказание посредством конфискации имущества. То есть псевдоминеры, кроме тюремного наказания, будут лишены и имущества.

Усиленная уголовная ответственность будет касаться граждан, которые сделали ложное заявление о минировании объектов инфраструктуры, а также зданий органов власти, образования, здравоохранения.

В последнем случае нарушителей будет ожидать лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о верификации пенсий и субсидий.