Выборы в ОТГ: полиция отчиталась о ситуации на участках

Новости Украины:На выборах в ОТГ существенных правонарушений зафиксировано не было.

Существенных нарушений на выборах в объединенных территориальных громадах не зафиксировано.

Как сообщает Управление коммуникации Нацполиции, всего в день голосования в полицию поступило 45 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

В основном эти сообщения касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка.

В частности, по состоянию на 20.00 в Полтавской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования. Национальная полиция продолжает работу в усиленном варианте.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 декабря, в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины проходили первые местные выборы, дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях.