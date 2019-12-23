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Пристайко: Страны-подписанты могут поменять Минские соглашения когда угодно

Пристайко: Страны-подписанты могут поменять Минские соглашения когда угодно
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко считает, что нормандские лидеры могут поменять Минск когда угодно.

По желанию всех стран-подписантов Минских соглашений внести коррективы в этот документ, они могли бы это сделать с целью двинуться дальше.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью Укринформу.

"Если четыре лидера опять бы собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно", - сказал Пристайко.

Это, по его убеждению, могло бы помочь разблокировать некоторые принципиальные вещи. Соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма.

Среди проблемных вопросов он назвал пункт о границе, формулировка о передаче под контроль которой Украины является не совсем понятной. Киев пытается достичь взаимопонимания с Москвой, ведь "если серьезно говорить о выборах, придется адаптировать пункт о границе".

"Наверное, такая амбивалентность и неясность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", - отметил дипломат.

Что касается проблемы, вносить ли до Минского пакета проблему оккупированного Крыма, глава украинского МИД отметил: "если быть прагматичным, то вопрос Востока нужно решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке, Крымские проблемы — другими механизмами", ведь сочетание них усложняет и без того крайне сложные переговоры в Минске.

При этом, по его словам, Украина берется за любые возможности для нарушения этой темы.

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МИД, Вадим Пристайко, Минские соглашения.
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