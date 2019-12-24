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В России назвали условие снятия санкций с Украины

В России назвали условие снятия санкций с Украины
10:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам премьера РФ Дмитрия Медведева, Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии соответствующей инициативы Киева.

Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".

"Мы им (Киеву, - ред.) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их в начале ввели", - сказал Медведев.

Он также заявил, что РФ "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что".

И добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается. По его словам, в свое время он общался с Арсением Яценюком, когда тот был премьером, а с Владимиром Гройсманом контактов не имел.

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"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком, - ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.

Как сообщалось, премьер РФ ранее заявил, что решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины "подлежит исполнению".

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Дмитрий Медведев, Кремль, Россия, Санкции.
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