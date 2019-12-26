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В Вене проходят трехсторонние переговоры по газу

В Вене проходят трехсторонние переговоры по газу
14:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Переговоры Украины и РФ во исполнение договоренностей по газу начались в Вене.

Переговоры украинской и российской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о сотрудничестве в газовой сфере, начались в австрийской столице в четверг.

"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с Протоколом от 20 декабря", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

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В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

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Газпром, Россия, Нафтогаз, Транзит газа, Украина-РФ-Еврокомиссия.
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