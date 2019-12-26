Судья Конституционного суда ушел в отставку

Новости Украины:Конституционный суд удовлетворил заявление об отставке Николая Мельника.

Судья Конституционного Суда Украины Николай Мельник уволен согласно его заявлению.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с его заявлением об отставке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Мельник уволен с должности судьи Конституционного Суда Украины на основании пункта 4 части второй статьи 149 Конституции Украины.

Николай Мельник был назначен судьей Конституционного Суда Украины Верховной Радой в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014 года.

Он является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины.