В СНБО попытаются ликвидировать угрозы "Северного потока-2"

Новости Украины:Главной задачей власти видят сохранение Украины как страны-транзитера газа.

При Совете национальной безопасности и обороны создадут Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности в качестве консультативного органа, который будет решать вопросы безопасности в энергетической сфере. Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Решение о создании совета принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах при участии представителей НАК "Нафтогаз Украины" НКРЭКУ, Оператора ГТС, Минэнергоэкологии, МИДа, Минобороны, СВР и СБУ.

По словам секретаря СНБО, важной задачей для Украины является сохранение ее статуса как страны-транзитера газа с учетом позиции международного сообщества по строительству газопровода "Северный поток-2".

"Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа", - сказал Данилов.

На энергетическом рынке СНБО видит необходимость обеспечения физической и кибернетической безопасности объектов критической инфраструктуры.

"Наша критическая инфраструктура должна быть надежно защищена не только от физических угроз, но и от потенциальных кибератак. Более того, это звено не должно пострадать после окончательного анбандлинга НАК "Нафтогаз", - заявил Данилов, добавив, что единство Оператора ГТС и сервисной компании является важным фактором стойкости к угрозам.