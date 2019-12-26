Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского

Новости Украины:Владимир Зеленский выдал указ об увольнении еще двух чиновников.

Президент Владимир Зеленский освободил Максима Гребенюка с должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства.

"Освободить Гребенюка Максима Васильевича с должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в документе.

Максим Гребенюк был назначен руководителем Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2015 года.

Также Президент освободил Александра Склярова от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ №953/2019опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Склярова Александра Ивановича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в соответствии с поданным им заявлением об отставке в соответствии с частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О телекоммуникациях", - говорится в документе.