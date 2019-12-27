Правительство приняло закон, который позволяет решить споры вне суда

Новости Украины:Кабмин предложит Верховной Раде установить внесудебное разрешение споров через медиатора.

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде установить внесудебное разрешение споров через посредника – медиатора, соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в пятницу.

Как отметил Гончарук, который присутствовует на закрытом заседании правительства, процедура медиации значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего.

"Правительство одобрило законопроект "О медиации", которое предусматривает внесудебное решение споров через специального посредника – медиатора. Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграм-канале по итогам закрытого заседания Кабмина.

Согласно проекту закона, медиация - добровольная, внесудебная, конфиденциальная, структурированная процедура, во время которой стороні с помощью медиатора (медиаторов) пытаются урегулировать конфликт (спор) путем переговоров.

Законопроект также определяет, что медиатор - независимое, нейтральное беспристрастное физическое лицо, проводящее медиацию, которое не имеет полномочий по принятию решения по сути конфликта (спора)