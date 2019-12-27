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Посол США Тейлор похвалил Зеленского

Посол США Тейлор похвалил Зеленского
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина при администрации Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Путина.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает, что администрация нынешнего президента Украины Владимира Зеленского занимает в отношении России "более уверенную позицию", чем администрация экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как считаете?" - сказал он в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина", опубликованном в пятницу.

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Как сообщалось, Тейлор завершает свою дипломатическую миссию в Украине, его обязанности с начала января 2020 года будет исполнять его заместитель Кристина Квин.

Напомним, Уильям Тейлор считает, что изменения в офисе Генеральной прокуратуры Украины являются наиболее масштабной реформой в рамках одного учреждения.

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США, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор.
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