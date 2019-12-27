Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине

Новости Украины:Вадим Пристайко рассказал, что Германия отказалась дать Украине военную помощь

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Пристайко порталу RND

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен.

Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - заявил Пристайко.

Пристайко не уточнил, когда подавали запрос на помощь, но отметил, что сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

Как известно, с начала войны на Донбассе Германия предоставила Киеву финансовую помощь на сумму почти 1,4 миллиарда евро.

По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.

В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.