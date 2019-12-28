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Суббота, 28.12.2019
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Президент подписал Избирательный кодекс

Президент подписал Избирательный кодекс
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал направленный ему председателем Верховной Рады Избирательный кодекс.

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте ВР.

В блоке "Даты и состояние прохождения" отмечается: "Закон подписан". При этом уточняется: "27.12.2019 Возвращен с подписью от Президента".

Напоминаем, Верховная Рада 19 декабря повторно рассмотрела и приняла новый Избирательный кодекс с предложениями Президента. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.

Обновленный Избирательный кодекс был принят 11 июля 2019 года Верховной Радой VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс.

Разумков подписал Избирательный кодекс с правками президента

Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал документ, аргументировав свое решение тем, что кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывает последние изменения избирательного законодательства, не согласуется с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивает надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Впоследствии глава государства направил в Верховную Раду свои предложения для учета их в Избирательном кодексе.

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Президент, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский.
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