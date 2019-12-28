Президент подписал Избирательный кодекс

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал направленный ему председателем Верховной Рады Избирательный кодекс.

Соответствующая информация указана в карточке законопроекта на сайте ВР.

В блоке "Даты и состояние прохождения" отмечается: "Закон подписан". При этом уточняется: "27.12.2019 Возвращен с подписью от Президента".

Напоминаем, Верховная Рада 19 декабря повторно рассмотрела и приняла новый Избирательный кодекс с предложениями Президента. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.

Обновленный Избирательный кодекс был принят 11 июля 2019 года Верховной Радой VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс.

Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал документ, аргументировав свое решение тем, что кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывает последние изменения избирательного законодательства, не согласуется с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивает надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Впоследствии глава государства направил в Верховную Раду свои предложения для учета их в Избирательном кодексе.