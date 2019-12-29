Кабмин назначил министру здравоохранения двух заместителей

Новости Украины:Кабинет министров на заседании 27 декабря назначил двух заместителей министра здравоохранения. Должности получили Дмитрий Луфер и Ирина Шевченко.

Кабинет министров Украины назначил заместителями министра здравоохранения Ирину Шевченко и Дмитрия Луфера.

Правительство назначило заместителями министра здравоохранения Шевченко и Луфера своими распоряжениями №№1377-1378 от 27 декабря.

Как сообщалось, ранее Кабмин назначил замминистра здравоохранения экс-первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Виктора Ляшко.

Напомним, 20 ноября в отставку подал заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук.

6 декабря об отставке заявила руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

17 декабря в отставку подали замминистра Младена Качурец и гендиректор госучреждения Центр общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высшее руководство Минздрава увольняется из ведомства, поскольку лояльные к бывшей и.о. министра Уляне Супрун не могут сработаться с новой командой во главе со Скалецкой.