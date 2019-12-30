Визит Помпео в Украину: когда и зачем

В Киеве 3 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
"Государственный секретарь Помпео осуществит визит в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы вновь подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Помпео посетит церемонию возложения цветов к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе.
Также госсекретарь США встретится с представителями гражданского общества, бизнес-сообщества и религиозными лидерами для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и повестки дня реформ правительства.