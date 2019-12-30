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Визит Помпео в Украину: когда и зачем

Визит Помпео в Украину: когда и зачем
16:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Госдепе США раскрыли детали визита Помпео в Украину.

В Киеве 3 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

"Государственный секретарь Помпео осуществит визит в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы вновь подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в сообщении.

Помпео посетит Украину, Беларусь и Центральную Азию в 2020 году

Кроме того, Помпео посетит церемонию возложения цветов к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе.

Также госсекретарь США встретится с представителями гражданского общества, бизнес-сообщества и религиозными лидерами для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и повестки дня реформ правительства.

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США, Владимир Зеленский, Госдеп США, Вадим Пристайко, Майк Помпео, Андрей Загороднюк.
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