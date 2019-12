Помпео посетит Украину, Беларусь и Центральную Азию в 2020 году

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в начале года совершит визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом он написал в Twitter.

"С нетерпением жду поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США по всей Европе и Центральной Азии" - написал Помпео.

Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm U.S. priorities across #Europe and South Central Asia.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2019