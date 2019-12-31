Лондон приветствует освобождение пленных и ждет, когда Россия вернет остальных

Новости Украины:В Лондоне также поддержали обнародованные украинским лидером обязательства "искать справедливость для тех протестующих, которые были убиты в 2014 году".

Великобритания приветствует освобождение и возвращение находившихся на территории ОРДЛО заключенных на подконтрольную Киеву территорию 29 декабря и ожидает, что Россия отдаст остальных украинцев. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций Великобритании.

«Мы приветствуем недавний обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных российскими сепаратистами на востоке Украины, давно назрело», - говорится в заявлении Форин-офиса.

В нем отмечается, что этот обмен пленными - «еще один пример решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины».

Теперь же, отмечается в заявлении, «Россия должна выполнить свои обязательства Минских соглашений и «немедленно освободить остальных украинских политзаключенных».