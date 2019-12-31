Лондон приветствует освобождение пленных и ждет, когда Россия вернет остальных

Великобритания приветствует освобождение и возвращение находившихся на территории ОРДЛО заключенных на подконтрольную Киеву территорию 29 декабря и ожидает, что Россия отдаст остальных украинцев. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций Великобритании.
«Мы приветствуем недавний обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных российскими сепаратистами на востоке Украины, давно назрело», - говорится в заявлении Форин-офиса.
В нем отмечается, что этот обмен пленными - «еще один пример решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины».
Теперь же, отмечается в заявлении, «Россия должна выполнить свои обязательства Минских соглашений и «немедленно освободить остальных украинских политзаключенных».