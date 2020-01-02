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Страна в смартфоне: Налогованая служба начала тестировать новое программное обеспечение

Страна в смартфоне: Налогованая служба начала тестировать новое программное обеспечение
13:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Налоговая служба начала тестировать новое программное обеспечение, которое должно упростить расчетные процедуры.

Государственная налоговая служба Украины начала тестировать новый бесплатный сервис для упрощения расчетных процедур – программный регистратор расчетных операций (РРО) "пРРОсто", сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"пРРОсто" взаимодействует через Интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и прочее", - сказано в сообщении.

Приложение доступно на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. Записаться на бета-тестирование можно до 9 января.

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Как отмечается в сообщении, после тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Напомним, Украинцев предупредили о росте налогов: сколько будут платить ФЛП.

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Кабмин, Налоговая служба, Сервис, Система "Прросто".
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