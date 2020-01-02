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В "Слуге народа" требуют двойных пенсий для пенсионеров Донбасса

В "Слуге народа" требуют двойных пенсий для пенсионеров Донбасса
15:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Третьякова считает, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии.

Пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей, считает глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь", - заявила Третьякова.

По ее словам, получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и "пенсионных фондов" группировок "ЛНР" и "ДНР" не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

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"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!", - сказала парламентарий.

Глава комитета по соцполитике убеждена, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях - это еще один вид санкций против РФ. "Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила", - считает Третьякова.

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Верховная Рада, Донбасс, Пенсия, Слуга народа, Галина Третьякова.
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