Депутаты предлагают установить ограничения для СМИ

Новости Украины:Депутаты предлагают законопроект, который предполагает запрет на публикацию в медиа материалов, популяризирующих государство-агрессора.

Законопроект №2693 "О медиа" определяет ограничения, связанные с вооруженной агрессией, которые действуют с момента признания Верховной Радой данного государства агрессором и до момента принятия парламентом решения об отмене этого статуса.

Об этом говорится в законопроекте, обнародованном на сайте Верховной Рады.

"Отдельным разделом закона определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией, которые действуют с момента признания Верховной Радой Украины определенного государства государством-агрессором (государством-оккупантом) и до момента принятия Верховной Радой Украины решения об отмене этого статуса", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагается запрещать распространять в медиа: материалы, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины, в том числе публичное отрицание этих действий.

Также законопроект предусматривает запрет распространять в медиа недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя.

Программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству, также будет запрещено распространять

Согласно законопроекту, Национальный совет будет отказывать в регистрации иностранного линейного медиа, которое зарегистрировано в государстве-агрессоре (государству-оккупанту) или если Нацсоветом выявлены признаки того, что редакционный контроль в отношении такого иностранного линейного медиа осуществляется физическими или юридическими лицами - резидентами государства-агрессора (государства-оккупанта).

Кроме того, законопроект будет запрещать быть субъектом в сфере медиа в Украине физическим лицам, которые являются гражданами государства-агрессора (страны-оккупанта); юридическим лицам, в которых владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, являющееся гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта), или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или с местонахождением в таком государстве. Также субъектом в сфере медиа в Украине не сможет быть юридическое лицо, получающее финансирование (кредиты, займы, ссуды, инвестиции, вклады спонсоров, благотворительные взносы, другую финансовую помощь) от физических лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (государства оккупанта), юридических лиц, зарегистрированных в таком государстве или с местонахождением в таком государстве.

Предусматривается, что решение о прекращении деятельности на территории Украины соответствующих субъектов приниматься Национальным советом в течение одного месяца со дня обнаружения соответствующих сведений. Решение о прекращении деятельности на территории Украины соответствующих субъектов может быть пересмотрено Нацсоветом в случае предоставления такими субъектами сведений о приведении структуры и механизмов финансирования в соответствие с законодательством Украины.

Законопроект также предусматривает, что к европейскому и национального продукту не может относиться программа или фильм, если по меньшей мере один производитель, продюсер или лицо, за счет которого осуществлено финансирование производства, является гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическим лицом, в котором владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, являющееся гражданином или резидентом государства-агрессора, или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или с местонахождением в таком государстве.

Проект закона предлагает Национальному совету утверждать и обновлять Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространства Украины.

В такой перечень будут включаться физические лица, в отношении которых открыто уголовное производство относительно совершения ими преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против мира, человечества и международного правопорядка; применены персональные специальные экономические или иные ограничительные меры, предусмотренные законом Украины «О санкциях»; установлены факты систематического умышленного распространения информации, запрещенной к распространению.

Как сообщалось, законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года. Он состоит из 124 статей. Авторами законопроекта являются народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налётов, Татьяна Цыба и член депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич.