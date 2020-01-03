"Напряжение снято": Дещица о польско-украинских отношениях

Новости Украины:Дещица убежден, что история уже не определяет повестку дня отношений Украины и Польши.

Вопросы истории остаются на повестке дня двусторонних отношений Украины и Польши, но уже не являются основными темами переговоров.

Этому способствовало снятие запрета на проведение поисково-эксгумационных работ польских жертв в Украине, сообщил посол в Польше Андрей Дещица.

"Хотя исторические вопросы остаются в перечне повестки дня двусторонних отношений, но их сняли с топ-агенды. На это повлияли решения о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы в Украине, что реализовано после визита Президента Зеленского в Польшу. Это разблокировало ведение диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение, существовавшее в переговорах на официальном уровне", - заявил Дещица.

По его словам, до тех пор сложные исторические вопросы всегда были если не первыми, то одними из первых при обсуждении на официальных встречах.

Дипломат также сообщил, что его встречи с польскими должностными лицами, которые отвечают за вопросы истории, свидетельствуют о том, что они намерены взяться за благоустройство легальных украинских мест памяти в Польше.

"Это требует определенного времени, процедур. В конце концов заявление Президента Украины также не означало немедленного разблокирования поисково-эксгумационных работ. Оно прозвучало в августе, а работа началась в конце ноября. Существуют определенные процедуры, которые нужно выполнить. И такова позиция польской стороны", - подчеркнул посол.

В то же время он признал, что есть "институты, возможно, и третьи стороны, которые заинтересованы, чтобы этот вопрос и в дальнейшем был предметом раздора между украинцами и поляками".

"Но если мы убеждены в важности украинско-польского стратегического партнерства, то мы должны стоять выше таких попыток и провокаций, вести себя цивилизованно, исходя из принципа, что нужно чествовать память тех лиц и воинов, которые погибли. И это правило должно быть применено ко всем", - подчеркнул дипломат.

По его словам, украинская сторона хочет возобновить консультации в рамках двустороннего соглашения от 1994 года о сохранении мест памяти - чтобы урегулировать все вопросы, связанные с подобными местами как в Польше, так и в Украине.

"То есть, у нас имеется правовая база для такого сотрудничества – только нужно ее использовать", - подчеркнул Дещица.