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Верховная Рада может рассмотреть "земельный" законопроект 14 января

Верховная Рада может рассмотреть "земельный" законопроект 14 января
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Верховная Рада может рассмотреть законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения уже на первом в новом году пленарном заседании, которое состоится 14 января.

Об этом сообщил советник Премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По Регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу", - написал он.

Мушак также прокомментировал, что к 6 страницам законопроекта были поданы 4018 поправок на 2528 страницах, в том числе более 2000 из них касаются референдума.

Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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Верховная Рада, ВР, Верховная Рада Украины, ВР Украины, Земельная реформа в Украине, Рынок земли в Украине.
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