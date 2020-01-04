Скачать
Суббота, 04.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

В Кабмине рассказали, когда Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли

В Кабмине рассказали, когда Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли
07:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Уже 14 января парламент сможет рассмотреть во втором чтении законопроект о земреформе.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли на пленарном заседании 14 января.

Такое заявление в Facebook сделал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак. По его словам, в Раде соблюдены все процедурные нормы для рассмотрения законопроекта №2178-10.

"По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появилась на портале ВР. Соответственно в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены ", - подчеркнул он. Советник рассказал, что к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах.

Более 2000 из них касается референдума. "Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178 [раз]. Чаще чем любое другое слово. По факту это законодательный спам, поскольку референдум необходимо выписывать не в земельном кодексе, а в другом законе. Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. Рассмотрение в зале предлагается сделать по 119 статье регламента ВР", - сообщил Мушак.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К этому проекту закона было подано более 4 тыс. поправок.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме. Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению

28 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять законопроект о рынке земли с поправками во втором чтении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Кабмин, Алексей Мушак, Земреформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
02 Макрон и Путин обсудили Украину
03 Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
04 Лучшие травы для быстрого похудения
05 Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Facebook заблокировал пост Супрун
Facebook заблокировал пост Супрун
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь