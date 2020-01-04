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Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству

Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: metalist.ua

Новости Украины:Фактически этим имуществом пользовались третьи лица с апреля 2018 года.

Помещения на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в пригороде Харькова, конфискованные у Курченко, вернули в собственность государства

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

"Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается стадион - ред.) на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - рассказали в ОГА.

Ранее, 6 декабря, председатель облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что часть помещений стадиона "Металлист", часть детской футбольной академии "Металлиста", тренировочная база в поселке Высоком и другие объекты, конфискованные у Курченко, так и не приняты в управление Харьковской ОГА. Фактически этим имуществом пользовались третьи лица, хотя еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины, которым имущественные комплексы, конфискованные у ОАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в сферу управления Харьковской областной государственной администрации. И в течение всего 2018 года имущество в областную собственность так и не приняли.

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Как сообщалось, по данным ГПУ, бизнесмен из окружения президента беглого Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, причинившей государству ущерб на сумму более 14 млрд гривень. Курченко с февраля 2014 года скрывается в России.

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Харьков, Суд, Сергей Курченко, Стадион Металлист.
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