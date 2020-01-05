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Тейлор указал Украине на ошибки в противостоянии с РФ

Тейлор указал Украине на ошибки в противостоянии с РФ
12:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Политик отметил важность того, что армии США важно знать, как думают, действуют и воюют русские.

Уильям Тейлор рассказал об ошибках Украины в противостоянии с РФ, а также поделился мнением о том, чему могут научиться американские военные в украинских. Обо всем этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий. 

В первую очередь Уильям Тейлор обратил внимание на то, что все украинцы, в независимости от того где они находятся, на оккупированных территориях или нет, они должны уяснить, что они - это Украина.

Посол объяснил, что таким образом Украина станет сильнее и ей будет проще справляться с агрессией РФ. Она станет сильнее перед другими вызовами. 

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Уильям Тейлор добавил, что военные США изучают тактику боевиков. Анализируют их военную технику, а также способы, которыми они переправляют ее на территорию Украины. Экс-посол подчеркнул, что США необходимо знать, как думают и воюют русские солдаты. 

Также он отметил, что американский народ верит в то, что не придется воевать с РФ.

"Но, если все же будем воевать, то опыт, полученный украинскими офицерами и солдатами, станет нашим преимуществом. Как действовать против дронов, артиллерии. Это вещи, о которых мы думали, читали, но украинские солдаты пережили это, были один на один с российскими военными. И это для нас жизненно необходимые уроки, которые мы должны изучить", — подытожил он.

Напомним, временный поверенный в делах США Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Украине перед уходом в отставку, а также отметил, что страну ждут хорошие времена.

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Все по теме:

РФ, ВСУ, Украинская армия, Война с РФ, Ураина, Уильям Тейлор.
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